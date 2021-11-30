Ретейлеры предупредили россиян о подорожании новогодних ёлок

В этом году закупочные цены на искусственные ели выросли на 20%, рассказала представитель сети "Ашан". В то же время совладелица ретейлера "Максидом" Мария Евневич сообщила, что отпускная стоимость в среднем увеличилась на 15%, причём в зависимости от производителя новогодние красавицы стали стоить на 5–30% больше.

При этом абсолютные значения компании не называют, пишет РБК. Например, на сайте "Ашана" цены варьируются от 49 рублей за настольную ёлку высотой в 30 сантиметров до 14,2 тысячи рублей за литую пластиковую сосну высотой 2,1 метра, которую считают наиболее эстетичным вариантом. В то же время стоимость на сайте "Максидома" — от 279 рублей за 30-сантиметровую настольную ёлку до 29,9 тысячи рублей за искусственную ель высотой четыре метра.

В пресс-службе маркетплейса Wildberries указали, что средняя цена искусственной ёлки от российского производителя составляет почти 3,3 тысячи рублей, и это на 12% больше, чем годом ранее. Китайские фирмы предлагают товар по более низкой стоимости: в среднем 1,6 тысячи рублей, хотя этот показатель вырос за год на 14%.

Подорожание искусственных ёлок связано с динамикой валютных курсов, стоимостью сырья и перевозок. Так, с начала года нефтехимическая продукция увеличилась в цене на 40–70%, а грузоперевозки на основных внутрироссийских маршрутах — на 20%. Мария Евневич уверяет, что ретейлеры хотят сдержать розничную стоимость — в том числе и за счёт собственной прибыли.

Директор по развитию компании-производителя искусственных елей Max Christmas Андрей Фальгаров отметил, что перестройка рынка на закупки отечественной продукции помогает в сдерживании роста цен. Хотя в нынешнем году стоимость сырья значительно выросла. Так, полимерные гранулы, которые Max Christmas закупает в Белоруссии, подорожали на 50%, повысили цены на свой продукт и производители металла.

В то же время на максимально независимые от импорта литые ёлки стоимость выросла меньше всего: подорожание составило около 10%. Хотя цены недорогой продукции, которая производится из плёнки ПВХ, увеличились на 25%. Уточняется, что в России данный товар не производится, плёнку импортируют из Китая. Фальгаров пояснил, что в текущем сезоне средняя стоимость искусственной литой ели высотой 1,8 метра составляет 20 тысяч рублей, комбинированной с литыми ветками — 12–14 тысяч рублей, простой плёночной — семь-восемь тысяч рублей.

Согласно данным Рослесинфорга, оператора Федеральной информационной системы лесного комплекса, в последние годы в России увеличился спрос на искусственные ёлки. Так, объём заготовки елей, сосен и пихт для новогодних праздников в 2020 году по сравнению с 2019-м снизился на 22% — до 62 тысяч деревьев. Директор Рослесинфорга Павел Чащин сообщил, что ожидает снижения данного показателя и в этом году. Всё-таки всё большее количество потребителей не желают тратить время на ежегодную покупку живой ёлки и последующую её утилизацию.

В то же время директор компании "Ёлки.ру" Владислав Пухарев добавил, что вместе с расходами на логистику увеличились и закупочные цены на живые деревья. В среднем такие ёлки подорожали на 10–15%. По его словам, в настоящий момент живая российская ель высотой 1,5 метра стоит около 1,5 тысячи рублей, а зарубежная — пять-шесть тысяч рублей.

Рост цен на живые ёлки отмечают представители сети "Максидом" и российского офиса сети Leroy Merlin. При этом последние не уточняют динамику абсолютных показателей. Тем не менее на прежнем уровне сохранились закупочные цены на живые пихты. Так, на сайте Leroy Merlin стоимость варьируется от 277 рублей за ель в горшке до 5,5 тысячи рублей за пихту высотой до 200 сантиметров.

По словам генерального директора компании "Садовод.орг" Юрия Реснянского, рост цен в большей степени зависит от логистических расходов. Так, сами деревья выросли в цене лишь на 5–6%. Хотя сама средняя стоимость российской ели высотой два метра составляет полторы-две тысячи рублей, импортной — около десяти тысяч рублей.

С ним согласен и Владислав Пухарев. По его словам, расходы на логистику выросли за год на 30–40%. "Транспортное сообщение между странами значительно снизилось, и сейчас мы, к примеру, не можем найти машину, которая привезёт уже срезанный товар из Австрии", — отметил он. Также наблюдаются задержки в доставке и из-за ситуации на белорусско-польской границе.