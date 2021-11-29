Министерство культуры и информационной политики Украины в рекомендациях для проведения новогодних праздников в дошкольных и средних учебных заведениях предложило окончательно убрать из сценариев утренников Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика и Бабу-ягу. Об этом сообщает РИА ФАН.

"Мы должны методично абстрагироваться от канонов советского Нового года. Украина найдёт собственную культурную платформу для таких празднеств", — заявил подавший в отставку в начале ноября глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

Помимо того, руководители данных учреждений должны придерживаться "патриотического художественного и музыкального оформления" мероприятий. Так, следует активно использовать государственную символику и представлять украинских сказочных героев. Тем не менее на такую меру от Ужгорода до Мариуполя отреагировали неоднозначно.

"Я не желаю работать с [украинскими] националистами, которые намереваются даже Новый год для детей превратить в политический фарс", — заявил директор одного из центров детского и юношеского творчества (ЦДЮТ) в Черниговской области на заседании комитета местной администрации.

Он отметил, что не принимает рекомендации "кардинально изменить формат праздника" в подконтрольной ему структуре. Ранее ему предоставили на подпись финансовую смету, по которой вместо Деда Мороза и Снегурочки на утренниках с середины декабря 2021 года до середины января 2022 года будут выступать гетман Мазепа с казаками. На вопрос, какое отношение "герои" имеют к Новому году, он ответа не получил. В результате решил уволиться. Причём отмечается, что актёр в образе Мазепы предстанет на детских праздниках сразу в нескольких субъектах Украины с бородой.

В то же время артистов, показывающих традиционных новогодних персонажей, наделили определёнными обязанностями. Так, организатор культмассовых акций в Харькове Олег Тимошенко поведал, что ему предложили роль Санта-Клауса, который должен подарить детям и родителям носки с конфетами, произведённые фабрикой экс-президента Украины Петра Порошенко.

"А мою Снегурочку почему-то захотели превратить в Мавку (персонаж украинской мифологии, лесная красавица. — Прим. Лайфа). Любой мало-мальски сведущий ребёнок почувствует подлог: никакого отношения к Новому году Мавка и тем более конфеты с логотипом экс-главы государства не имеют", — рассказал организатор.

Он отметил, что украинские Деды Морозы и Снегурочки не останутся без работы. Так, Тимошенко предложил поздравлять детей с помощью компьютерных технологий, например, посредством видеосвязи, а также выезжать на небольшие мероприятия. Таким образом у актёров получится создать праздничную атмосферу.

Такого же мнения придерживаются независимые аналитики. Так, социальный психолог Елена Мильто отметила, что Украина теряет культурную идентичность, пока гонится за "политическими дивидендами на фоне декоммунизации и русофобии". Требования в отношении проведения новогодних праздников, считает Мильто, вызовут обратную реакцию.

"Я лично знаю пример, когда за месяц до предстоящего Нового года заведующая киевского детсада была проинструктирована на предмет "соблюдения национальной идентичности". Ей было "настоятельно рекомендовано" проследить, чтобы дети были одеты в вышиванки, а праздничные гирлянды сияли исключительно синими и жёлтыми цветами, на макушке ёлки вместо пятиконечной звезды или классического купола был водружён трезубец", — рассказала психолог.

Кроме того, указано, что на сайтах в украинском сегменте часто встречаются объявления из рода "Дед Мороз и Снегурочка подарят настоящий праздник. Без политики". И несмотря на то, что местные структуры пытаются заблокировать доступ к ним, спрос на традиционных героев Нового года с каждым днём увеличивается.