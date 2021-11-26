На Украине предложили сменить пол скульптуре "Родина-мать"

По мнению автора, монумент имеет "советскую эстетику", что не соответствует современным идеологиям страны. Кроме того, украинец предложил преобразовать "Родину-мать" в статую Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Киева. При этом инициативный гражданин добавил, что демонтировать нынешний монумент необходимости нет, достаточно лишь немного поработать над ним и сменить статуе пол. За почти два дня петиция собрала лишь 10 подписей из шести тысяч.