На Украине предложили сменить пол скульптуре "Родина-мать"
По мнению автора петиции, монумент имеет "советскую эстетику" и требует преобразования.
Фото © ТАСС/Zuma
Житель Украины предложил "декоммунизировать" статую "Родина-мать", которая расположена на Печерских холмах в Киеве. Соответствующая петиция появилась на официальном портале Киевсовета.
По мнению автора, монумент имеет "советскую эстетику", что не соответствует современным идеологиям страны. Кроме того, украинец предложил преобразовать "Родину-мать" в статую Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Киева. При этом инициативный гражданин добавил, что демонтировать нынешний монумент необходимости нет, достаточно лишь немного поработать над ним и сменить статуе пол. За почти два дня петиция собрала лишь 10 подписей из шести тысяч.
Ранее Лайф писал, что в Германии установили скульптуру, посвящённую уходящей из политики Ангеле Меркель. Полюбившегося многим немецкого канцлера изобразили верхом на коне.
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