На трассе под Костромой три человека погибли в ДТП с лосем

На трассе Кострома — Волгореченск вблизи населённого пункта Коростелёво произошла авария из-за выбежавшего на дорогу лося. В результате погибло три человека, сообщает портал k1news.ru.

Животное попало под колёса автомобиля. Это, в свою очередь, привело к столкновению микроавтобуса и внедорожника. Жертвами аварии стали три человека, ещё один пострадал.