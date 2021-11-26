На трассе под Костромой три человека погибли в ДТП с лосем
Животное попало под колёса машины, что привело к столкновению двух транспортных средств.
Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Костромской области
На трассе Кострома — Волгореченск вблизи населённого пункта Коростелёво произошла авария из-за выбежавшего на дорогу лося. В результате погибло три человека, сообщает портал k1news.ru.
Животное попало под колёса автомобиля. Это, в свою очередь, привело к столкновению микроавтобуса и внедорожника. Жертвами аварии стали три человека, ещё один пострадал.
Ранее на Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины. Удар был настолько сильный, что доставать тело из искорёженного автомобиля пришлось сотрудникам МЧС.
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