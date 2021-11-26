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Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Жертвами трагедии стали 52 человека. Из них 46 шахтёров и шесть спасателей.

26 ноября, 04:54
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба правительства Кемеровской области</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба правительства Кемеровской области

Тела трёх погибших при ЧП в шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняли на поверхность. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Подняты три тела",приводит его слова РИА "Новости".

В технадзоре заявили, что превышения ПДК метана перед ЧП на шахте "Листвяжная" не было

В технадзоре заявили, что превышения ПДК метана перед ЧП на шахте "Листвяжная" не было

Напомним, в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Пострадало 57 человек, в том числе 11 горноспасателей. Задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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