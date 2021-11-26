Губернатор Цивилёв: 11 спасателей пострадали при работах на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Одиннадцать горноспасателей пострадали при спасательных работах на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

"В больницы попали также 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, десять человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется", — сказал губернатор в беседе с журналистами.