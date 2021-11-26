Губернатор Цивилёв: 11 спасателей пострадали при работах на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой, десять — с отравлением. Риска угрозы жизни нет.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Одиннадцать горноспасателей пострадали при спасательных работах на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.
"В больницы попали также 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, десять человек с отравлением, средней степени тяжести врачи ставят состояние, риска угрозы жизни не представляется", — сказал губернатор в беседе с журналистами.
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Напомним, ранее власти Беловского округа Кузбасса, где произошло ЧП, сообщили о гибели 52 человек — шести спасателей и 46 шахтёров. Они задохнулись угарным газом, сообщил представитель администрации. Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше подтвердил гибель людей, отметив, что в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным".
Инцидент на шахте "Листвяжная" произошёл утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 человек. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, к нему привёл взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. С начала года Ростехнадзор выявил на предприятии 139 нарушений.
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