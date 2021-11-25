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В шахте в Кузбассе, где произошёл пожар, с начала года выявлено 139 нарушений

После ЧП под землёй остаётся более 40 горняков, спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва.

25 ноября, 11:30
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Проверка регионального управления Ростехнадзора в 2021 году выявила свыше сотни нарушений в организации работы шахты "Листвяжная", где из-за пожара погибло 11 человек и ещё 46 получили травмы. Как следует из данных единого реестра проверок, нарушения обнаружены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары.

По данным реестра на сайте Генеральной прокуратуры РФ, в 2021 году шахту проверяли различные ведомства. Ростехнадзор в ходе своей проверки уже в апреле выявил 139 нарушений, в том числе пожарного режима. Там не было датчиков обнаружения ранних признаков возникновения возгорания по штреку, где и начался пожар, а также были неисправны двери вентиляционного сооружения.

Последняя проверка — регионального управления Госстройнадзора — началась 24 ноября. Тогда нарушений не нашли. Как пояснили ТАСС в Минстрое Кузбасса, она была внеплановой, но проходила лишь на поверхности. Проверялись бытовые сооружения, жилища и система водоочистки, которые не имеют к ЧП в шахте никакого отношения.

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.

Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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