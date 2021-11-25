В шахте в Кузбассе, где произошёл пожар, с начала года выявлено 139 нарушений
После ЧП под землёй остаётся более 40 горняков, спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва.
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Проверка регионального управления Ростехнадзора в 2021 году выявила свыше сотни нарушений в организации работы шахты "Листвяжная", где из-за пожара погибло 11 человек и ещё 46 получили травмы. Как следует из данных единого реестра проверок, нарушения обнаружены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары.
По данным реестра на сайте Генеральной прокуратуры РФ, в 2021 году шахту проверяли различные ведомства. Ростехнадзор в ходе своей проверки уже в апреле выявил 139 нарушений, в том числе пожарного режима. Там не было датчиков обнаружения ранних признаков возникновения возгорания по штреку, где и начался пожар, а также были неисправны двери вентиляционного сооружения.
Последняя проверка — регионального управления Госстройнадзора — началась 24 ноября. Тогда нарушений не нашли. Как пояснили ТАСС в Минстрое Кузбасса, она была внеплановой, но проходила лишь на поверхности. Проверялись бытовые сооружения, жилища и система водоочистки, которые не имеют к ЧП в шахте никакого отношения.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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