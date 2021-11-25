В шахте в Кузбассе, где произошёл пожар, с начала года выявлено 139 нарушений

Проверка регионального управления Ростехнадзора в 2021 году выявила свыше сотни нарушений в организации работы шахты "Листвяжная", где из-за пожара погибло 11 человек и ещё 46 получили травмы. Как следует из данных единого реестра проверок, нарушения обнаружены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары.

По данным реестра на сайте Генеральной прокуратуры РФ, в 2021 году шахту проверяли различные ведомства. Ростехнадзор в ходе своей проверки уже в апреле выявил 139 нарушений, в том числе пожарного режима. Там не было датчиков обнаружения ранних признаков возникновения возгорания по штреку, где и начался пожар, а также были неисправны двери вентиляционного сооружения.