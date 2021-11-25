Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям горняков, погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент уже получил доклады о ситуации на шахте от губернатора области Сергея Цивилёва и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

Работа экстренных служб на месте трагедии в шахте "Листвяжная". Видео © LIFE

Песков добавил, что врио главы МЧС РФ по поручению президента "сейчас, в эти минуты, вместе с главой Ростехнадзора вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ".

"Президент глубоко соболезнует семьям тех шахтёров, которые погибли, про которых уже понятно, что они погибли. И, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землёй", — сообщил журналистам представитель Кремля.