Появились первые фотографии с шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где сегодня утром произошло задымление. На кадрах видно, что из самой шахты до сих пор идёт дым, на месте работают экстренные службы.

В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте

Напомним, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Из них, как сообщал Лайф, пострадало не менее 40. У всех шахтёров диагностировано отравление угарным газом.