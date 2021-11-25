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Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Как сообщалось ранее, угарным газом отравилось не менее 40 человек, один из них погиб.

25 ноября, 06:24

Фото © LIFE

Появились первые фотографии с шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где сегодня утром произошло задымление. На кадрах видно, что из самой шахты до сих пор идёт дым, на месте работают экстренные службы.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте

В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте

Напомним, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Из них, как сообщал Лайф, пострадало не менее 40. У всех шахтёров диагностировано отравление угарным газом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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