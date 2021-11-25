Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление
Как сообщалось ранее, угарным газом отравилось не менее 40 человек, один из них погиб.
Фото © LIFE
Появились первые фотографии с шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где сегодня утром произошло задымление. На кадрах видно, что из самой шахты до сих пор идёт дым, на месте работают экстренные службы.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Напомним, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Из них, как сообщал Лайф, пострадало не менее 40. У всех шахтёров диагностировано отравление угарным газом.
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