Собянин: Москва готова к предстоящей зиме
В течение всего летнего периода и межсезонья городские службы готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность столичного региона к предстоящей зиме. В интервью РИА Новостям он напомнил, что за последние годы серьёзных аварий в коммунальной системе в этот период практически не было, но даже, если они были, то оперативно устранялись за счёт резервирования.
"Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", - сказал Собянин.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни. По прогнозам метеоролога, будет солнечно и морозно, а температура воздуха составит чуть ниже нуля градусов. Кроме того, климатологи предупредили россиян о вероятных ледяных дождях в ноябре. Специалист также рассказал, при каких условиях это нередкое в природе явление превращается в опасное и стоит ли ожидать связанных с ним коллапсов в этом году.
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