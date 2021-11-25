Собянин: Москва готова к предстоящей зиме

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность столичного региона к предстоящей зиме. В интервью РИА Новостям он напомнил, что за последние годы серьёзных аварий в коммунальной системе в этот период практически не было, но даже, если они были, то оперативно устранялись за счёт резервирования.

"Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", - сказал Собянин.