Собянин призвал сократить количество мигрантов среди столичных коммунальщиков
Ранее мэр сообщал, что число рабочих из ближнего зарубежья на московских стройках уже сократилось вдвое.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Москве есть резерв к сокращению количества мигрантов в районных коммунальных службах, поэтому этой возможностью надо пользоваться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУ, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", — сказал Собянин в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что власти Москвы подготовили план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов. Вслед за этим мэр города Сергей Собянин заявил о сокращении числа мигрантов на столичных стройплощадках вдвое.
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