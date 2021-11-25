Собянин призвал сократить количество мигрантов среди столичных коммунальщиков

В Москве есть резерв к сокращению количества мигрантов в районных коммунальных службах, поэтому этой возможностью надо пользоваться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУ, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", — сказал Собянин в беседе с РИА "Новости".