НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин призвал сократить количество мигрантов среди столичных коммунальщиков

Ранее мэр сообщал, что число рабочих из ближнего зарубежья на московских стройках уже сократилось вдвое.

25 ноября, 05:36
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве есть резерв к сокращению количества мигрантов в районных коммунальных службах, поэтому этой возможностью надо пользоваться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУ, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", — сказал Собянин в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что власти Москвы подготовили план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов. Вслед за этим мэр города Сергей Собянин заявил о сокращении числа мигрантов на столичных стройплощадках вдвое.

Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках столичной программы реновации

Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках столичной программы реновации

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1