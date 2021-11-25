Иммунолог Болибок заявил о сокращении бессимптомных переносчиков ковида

В России стало меньше случаев, когда люди бессимптомно болеют коронавирусной инфекцией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач предположил, что так сказалось распространение в стране нового штамма коронавируса "дельта".

"Он не только быстрее передаётся от человека к человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы", — сказал Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.

Ещё одной причиной медик назвал эгоизм людей. Врач отмечает, что многие попросту не хотят проходить обследование.

"Люди, которые раньше убедились, что болеют CoViD-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию", — сказал Болибок.