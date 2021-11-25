Биолог Баранова оценила шансы исчезновения ковида в РФ по "японскому сценарию"

Повторение "японского сценария" так называемой самоликвидации CoViD-19 практически нереально в России, заявила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Она предположила, что в Японии вариант дельта-штамма мог быть один, в нём накопилось слишком много мутаций в одном из неструктурных белков и вирус "сломался". В то же время в Европе вариаций множество, что исключает вероятность "поломки".

"Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует "дельта", а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора", — рассказала Баранова в интервью "Ленте.ру".

Баранова также предостерегла от обесценивания информации про японский "самоликвидировавшийся" штамм. Самоликвидация, отметила она, — важная вещь. Гипотезу надо обсуждать и обязательно проверять путём отслеживания влияния обнаруженной в Японии мутации штамма "дельта" на вирусы из других стран.