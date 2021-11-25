Биолог Баранова оценила шансы исчезновения ковида в РФ по "японскому сценарию"
Учёный отмечает, что в любом случае обесценивать эту информацию не нужно. Причины произошедшего нужно как следует изучить.
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Повторение "японского сценария" так называемой самоликвидации CoViD-19 практически нереально в России, заявила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Она предположила, что в Японии вариант дельта-штамма мог быть один, в нём накопилось слишком много мутаций в одном из неструктурных белков и вирус "сломался". В то же время в Европе вариаций множество, что исключает вероятность "поломки".
"Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует "дельта", а других штаммов нет, — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора", — рассказала Баранова в интервью "Ленте.ру".
Баранова также предостерегла от обесценивания информации про японский "самоликвидировавшийся" штамм. Самоликвидация, отметила она, — важная вещь. Гипотезу надо обсуждать и обязательно проверять путём отслеживания влияния обнаруженной в Японии мутации штамма "дельта" на вирусы из других стран.
Ранее Лайф писал, что эксперт Роспотребнадзора Хафизов опроверг самоликвидацию дельта-штамма в Японии. Учёный подчеркнул, что там население сразу было крайне дисциплинированным в части соблюдения социальной дистанции и ношения масок, причина в этом и в вакцинации.
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