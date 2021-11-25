В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте

В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", в результате пострадало несколько человек. Об этом сообщили Лайфу в местных экстренных службах.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в 9:10 (5:10 мск). Отмечается, что сначала появился дым, а затем произошёл хлопок. Какого рода был последний, пока не известно.

Предварительно в экстренных службах подтвердили данные о пяти пострадавших, один из них в тяжёлом состоянии. Люди надышались дымом и угарным газом. В шахте было более ста человек, несколько десятков уже вышли, эвакуация продолжается.