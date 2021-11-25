В Кузбассе несколько человек пострадали при задымлении в шахте
По предварительным данным, один из них в тяжёлом состоянии. Была организована эвакуация горняков.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", в результате пострадало несколько человек. Об этом сообщили Лайфу в местных экстренных службах.
Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в 9:10 (5:10 мск). Отмечается, что сначала появился дым, а затем произошёл хлопок. Какого рода был последний, пока не известно.
Предварительно в экстренных службах подтвердили данные о пяти пострадавших, один из них в тяжёлом состоянии. Люди надышались дымом и угарным газом. В шахте было более ста человек, несколько десятков уже вышли, эвакуация продолжается.
Лайф рассказывал, что ранее в этом месяце в Казахстане при выбросе метана на шахте погибло шесть человек. ЧП произошло в Карагандинской области.
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