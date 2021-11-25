Обманутой при трудоустройстве студентке начали приходить иски из разных городов

19-летняя студентка екатеринбургского медколледжа стала получать судебные иски из разных регионов. Оказалось, у неё множество кредиторов и они требуют с неё деньги. В эти долги её вогнали по новой схеме мошенничества — при лжеустройстве на работу.

Как сообщает Е1.ru, Аделина во время каникул нашла вакансию тайного покупателя. Собеседование проходило в кафе, представившийся кадровиком взял у девушки копии всех документов, а в офисе дали подписать какие-то бумаги. Эти документы она передала рекрутёру и через несколько дней даже получила зарплатную карту. Спустя какое-то время девушке стали названивать незнакомые люди, требуя вернуть долг за какие-то грузоперевозки. Выяснилось, что на неё открыли ИП, а офис, где она якобы подписывала трудовой договор, оказался центром, где делают ЭЦП — электронно-цифровые подписи.

"Первое время девушке лишь звонили по телефону, угрожали, требовали вернуть долги. Сейчас посыпались судебные иски о взыскании долгов. У Аделины несколько исков в судах разных городов России на сумму от 23 до 230 тысяч рублей. Теперь вся надежда на полицию", — рассказал адвокат Аделины.

Пока процессы приостановили по ходатайству девушки на основании того, что силовики проводят проверку. В пресс-группе городского управления полиции пояснили, что "в настоящее время проверка по заявлению продолжается. Материал передан в ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу".