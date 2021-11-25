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Обманутой при трудоустройстве студентке начали приходить иски из разных городов

Девушка искала подработку тайным покупателем, а взамен получила оформленную на неё фирму и огромные долги.

25 ноября, 03:23
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/criminal/2021/09/16/70137479/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Е1.ru</a></p>

Фото © Е1.ru

19-летняя студентка екатеринбургского медколледжа стала получать судебные иски из разных регионов. Оказалось, у неё множество кредиторов и они требуют с неё деньги. В эти долги её вогнали по новой схеме мошенничества — при лжеустройстве на работу.

Как сообщает Е1.ru, Аделина во время каникул нашла вакансию тайного покупателя. Собеседование проходило в кафе, представившийся кадровиком взял у девушки копии всех документов, а в офисе дали подписать какие-то бумаги. Эти документы она передала рекрутёру и через несколько дней даже получила зарплатную карту. Спустя какое-то время девушке стали названивать незнакомые люди, требуя вернуть долг за какие-то грузоперевозки. Выяснилось, что на неё открыли ИП, а офис, где она якобы подписывала трудовой договор, оказался центром, где делают ЭЦП — электронно-цифровые подписи.

"Первое время девушке лишь звонили по телефону, угрожали, требовали вернуть долги. Сейчас посыпались судебные иски о взыскании долгов. У Аделины несколько исков в судах разных городов России на сумму от 23 до 230 тысяч рублей. Теперь вся надежда на полицию", рассказал адвокат Аделины.

Пока процессы приостановили по ходатайству девушки на основании того, что силовики проводят проверку. В пресс-группе городского управления полиции пояснили, что "в настоящее время проверка по заявлению продолжается. Материал передан в ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу".

Жителей России предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений

Жителей России предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений

Ранее Лайф рассказывал, что каждый второй россиянин сталкивался с мошенниками при поиске работы. А каждый пятый попался на уловки злоумышленников и потерял от 10 до 50 тысяч рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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