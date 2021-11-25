В Измайлове блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана
Судя по всему, молодой человек сделал это демонстративно, пока его снимал кто-то другой.
Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone
В московском районе Измайлово блогер справил нужду на стенд, где размещена фотография ветерана Великой Отечественной войны. Соответствующую публикацию он разместил в "Инстаграме".
Вскоре запись исчезла со страницы. Нужно отметить, что аккаунт молодого человека заполнен снимками, где он запечатлён за решёткой.
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А ранее Лайф рассказывал, что в Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной. Мужчина заявил, что отец губернатора области Богомаза сотрудничал с контрразведкой фашистской Германии.
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