В Измайлове блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана

В московском районе Измайлово блогер справил нужду на стенд, где размещена фотография ветерана Великой Отечественной войны. Соответствующую публикацию он разместил в "Инстаграме".

Вскоре запись исчезла со страницы. Нужно отметить, что аккаунт молодого человека заполнен снимками, где он запечатлён за решёткой.