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В Измайлове блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана

Судя по всему, молодой человек сделал это демонстративно, пока его снимал кто-то другой.

25 ноября, 02:57
<p>Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone</p>

Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone

В московском районе Измайлово блогер справил нужду на стенд, где размещена фотография ветерана Великой Отечественной войны. Соответствующую публикацию он разместил в "Инстаграме".

Вскоре запись исчезла со страницы. Нужно отметить, что аккаунт молодого человека заполнен снимками, где он запечатлён за решёткой.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной. Мужчина заявил, что отец губернатора области Богомаза сотрудничал с контрразведкой фашистской Германии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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