После колоноскопии Байдену удалили доброкачественный полип

Полип, удалённый по результатам колоноскопии у президента США Джо Байдена на прошлой неделе, "является доброкачественным, медленно растущим", никаких дополнительных действий не требуется. Об этом рассказал врач Белого дома О'Коннор.

"Взятый образец был идентифицирован как тубулярная аденома. Это такой же полип, как и тот, который был удалён в 2008 году. Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением", — приводит слова О'Коннора Reuters.