После колоноскопии Байдену удалили доброкачественный полип
Врачи пришли к выводу, что у президента США рака кишечника не было, ему рекомендовано лишь проходить регулярные обследования.
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Полип, удалённый по результатам колоноскопии у президента США Джо Байдена на прошлой неделе, "является доброкачественным, медленно растущим", никаких дополнительных действий не требуется. Об этом рассказал врач Белого дома О'Коннор.
"Взятый образец был идентифицирован как тубулярная аденома. Это такой же полип, как и тот, который был удалён в 2008 году. Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением", — приводит слова О'Коннора Reuters.
Врач уточнил, что главе государства рекомендовали проходить "обычные наблюдения".
Лайф рассказывал, что Байден передал полномочия президента США вице-президенту Камале Харрис на время колоноскопии. Деликатные детали медобследования политика стали известны широкой общественности с лёгкой руки Джен Псаки. После процедуры он вернулся к исполнению обязанностей лидера США.
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