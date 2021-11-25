Вильфанд пообещал жителям юга России аномальное тепло

Жителей юга России, а также центра европейской части страны ожидает необычное для конца ноября тепло. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура будет выше нормы на пять градусов.

"Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть ещё. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днём до плюс четырёх градусов и тёплый юго-западный ветер. По расчётам, температура [составит] даже до плюс пяти градусов", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Ночью температура не будет опускаться ниже нуля, но в пятницу следует готовиться к сильному ветру. На юге будет ещё теплее: в четверг в Крыму будет 5–7 градусов тепла, а уже к субботе — плюс 14–17 градусов. Аналогичная и в Краснодарском крае. В то же время север европейской части России ожидает аномальный холод.