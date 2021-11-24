Вильфанд предупредил жителей нескольких регионов о резких перепадах температур

Отдельные регионы Сибири на грядущей неделе ждёт потепление на 20 градусов, в то же время на Урале и в Поволжье резко похолодает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В беседе с РИА "Новости" он также подчеркнул, что в целом это можно назвать прогнозом значительных отрицательных аномалий.

"В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до минус семи градусов, морозы - до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода", — сказал Роман Вильфанд.

Резко погода поменяется в Красноярском крае. Там в центральных и западных районах температура окажется на 10-12 градусов ниже нормы, а в среду — на 13-14 градусов выше обычного значения. Поволжье и Урал в середине недели ожидает резкое похолодание.