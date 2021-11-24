Путин обсудит с правительством зарплаты бюджетников
Речь пойдёт об обеспечении им уровня доходов, установленных указами главы государства.
Владимир Путин. Фото © пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании с правительством обсудит размер зарплаты бюджетников, который обозначен в указах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"24 ноября Путин проведёт очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема встречи — обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", — говорится в сообщении пресс-службы.
Доклад о нынешнем положении дел представит глава Минтруда Антон Котяков. Участвовать в обсуждении будут также глава Минздрава Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов.
Лайф рассказывал, что проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" Путин поручал также в феврале текущего года, выступая на заседании правительства.
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