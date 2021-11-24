Путин обсудит с правительством зарплаты бюджетников

Президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании с правительством обсудит размер зарплаты бюджетников, который обозначен в указах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"24 ноября Путин проведёт очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема встречи — обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Доклад о нынешнем положении дел представит глава Минтруда Антон Котяков. Участвовать в обсуждении будут также глава Минздрава Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов.