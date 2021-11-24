Нейросеть спрогнозировала точную дату, когда четвёртая волна ковида достигнет пика
Компьютерному мозгу для этого представили данные о заболеваемости в России и за рубежом, а также о темпах вакцинации.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
С вероятностью 93% пик четвёртой волны эпидемии коронавируса в России придётся на 22 декабря. Такой вывод сделала нейросеть, в которую загрузили данные о текущей заболеваемости коронавирусом в России и других странах.
Как сообщает РИА "Новости", соответствующее исследование провели специалисты компании Promobot. Они использовали также статистику о вакцинации от коронавируса, информацию о течении пандемии в других странах.
Как отмечается, были использованы "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". В компании признали, что возможны корректировки прогноза: пик может наступить на несколько дней раньше.
Лайф рассказывал, что в России 23 ноября было выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом. Заболеваемость ковидом за последнюю неделю снизилась более чем на 6%.
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