Нейросеть спрогнозировала точную дату, когда четвёртая волна ковида достигнет пика

С вероятностью 93% пик четвёртой волны эпидемии коронавируса в России придётся на 22 декабря. Такой вывод сделала нейросеть, в которую загрузили данные о текущей заболеваемости коронавирусом в России и других странах.

Как сообщает РИА "Новости", соответствующее исследование провели специалисты компании Promobot. Они использовали также статистику о вакцинации от коронавируса, информацию о течении пандемии в других странах.

Как отмечается, были использованы "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". В компании признали, что возможны корректировки прогноза: пик может наступить на несколько дней раньше.