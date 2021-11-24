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Нейросеть спрогнозировала точную дату, когда четвёртая волна ковида достигнет пика

Компьютерному мозгу для этого представили данные о заболеваемости в России и за рубежом, а также о темпах вакцинации.

24 ноября, 01:57

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С вероятностью 93% пик четвёртой волны эпидемии коронавируса в России придётся на 22 декабря. Такой вывод сделала нейросеть, в которую загрузили данные о текущей заболеваемости коронавирусом в России и других странах.

Как сообщает РИА "Новости", соответствующее исследование провели специалисты компании Promobot. Они использовали также статистику о вакцинации от коронавируса, информацию о течении пандемии в других странах.

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Как отмечается, были использованы "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". В компании признали, что возможны корректировки прогноза: пик может наступить на несколько дней раньше.

Лайф рассказывал, что в России 23 ноября было выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом. Заболеваемость ковидом за последнюю неделю снизилась более чем на 6%.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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