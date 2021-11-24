Инфекционист Акинфиев рассказал, как по-настоящему привиться купившим липовый QR-код
Есть как бесплатные, так и платные методы исправить ситуацию. Медики рекомендуют не откладывать этот вопрос.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Человек, который купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, может исправить ситуацию и сделать настоящую прививку. Однако для этого придётся сознаться, что была приобретена подделка, говорит врач-инфекционист Илья Акинфиев.
"Если человек в больнице не скажет, что купил поддельный QR-код, и попробует вакцинироваться с посылом, что хочет поставить ещё прививку, то сделать инъекцию не получится, так как система её не пропустит. Это единая база, и врач видит, что человек уже поставил прививку. Для повторной вакцинации необходимо выждать шесть месяцев", — сказал Акинфиев в беседе с Ura.ru.
Как он пояснил, чтобы легализоваться, нужно с письменным заявлением обратиться к главному врачу больницы. Только после этого из системы будет удалён липовый QR-код и настоящая вакцинация будет доступна.
Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев говорит, что есть и другой способ — вакцинироваться в платной клинике. Тогда не нужно будет сознаваться в том, что до этого у вас был поддельный QR-код, но от этой прививки его действие не продлится.
"При этом он продолжит пользоваться своим купленным кодом, пока его действие не кончится. Всё надо делать вовремя и официально", — подчеркнул врач.
Лайф напоминает, что ранее вирусолог Горелов призвал одинаково наказывать как продавцов, так и покупателей фальшивых QR-кодов. Вместе с тем гость шоу "Дайте сказать" выступил за "амнистию" тех, кто после покупки липовой справки одумался и пришёл в прививочный пункт.
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