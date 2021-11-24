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В мире за неделю резко выросла смертность от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о дисбалансе с доступом к вакцинам в разных странах.

23 ноября, 22:10
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В мире за неделю почти 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией, свыше 51 тысячи человек умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По её данным, число новых случаев ковида и летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями.

Как отмечается, заболеваемость продолжает расти уже больше месяца. Почти 67% новых случаев заражения приходится на Европу, где прирост заболеваемости составил 11%. Рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Америке (на 19%) и Европе (на 3%). Штамм "дельта" продолжает доминировать в мире, за последние 60 дней он был выявлен в 99,8% анализов, отмечает ВОЗ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус меж тем заявил, что в мире сложился шокирующий дисбаланс по распределению вакцин от коронавируса.

"Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин. Всего в мире применено более 7,3 млрд доз вакцины, однако около 70% этого количества ушло всего в 10 стран", сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что пока вакцинировано 40% населения Земли. В Африке ситуация сложилась критичнее всего: на континенте от ковида привито лишь 6% жителей. Неравенство наблюдается не только с прививками, но и с тестами, а также другими средствами для борьбы с пандемией.

ВОЗ предупредила о способности ковида вызвать вспышки другой болезни

ВОЗ предупредила о способности ковида вызвать вспышки другой болезни

А ранее Лайф рассказывал, что глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил смерть 500 тысяч человек от ковида зимой. Эксперты организации рекомендуют продолжать носить маски и прививаться, ведь низкие показатели вакцинации в отдельных странах и стали причиной новой волны CoViD-19.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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