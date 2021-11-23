Ростовский терапевт рассказала о внезапном осложнении у пациентки из-за ковида

Ростовская пенсионерка после перенесённого коронавируса стала забывать детали своей жизни и перестала понимать окружающих. Об этом сообщает kp.ru.

"Когда спросили год рождения, она ответила: 1827-й", — рассказала изданию врач, наблюдавшая бабушку.

Больше чем у половины переболевших ковидом практически сразу после заражения МРТ показывает различные структурные изменения в мозге, рассказала Лайфу невролог медицинского холдинга "СМ-клиника" Надежда Бояринова. По словам врача, SARS-Cov-2 может напрямую поражать разные отделы головного мозга. Это происходит из-за того, что, попадая в микрососуды мозга, коронавирус может нарушать кровообращение. Это может привести и к потере памяти.

Медики уже насчитывают порядка полусотни осложнений, связанных с коронавирусом. При ковиде могут обостриться хронические заболевания, даже гнойная ангина.