Гинцбург: Объём вакцинации нужно увеличить в 4–5 раз
По мнению учёного, только после этого можно будет "прекратить загибать пальцы", подсчитывая последствия очередной волны ковида.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Чтобы достичь в России необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции за три месяца, нужно в несколько раз увеличить охват граждан вакцинацией. Такое мнение выразил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Объём вакцинации в день увеличить надо в 4–5 раз, тогда мы в течение трёх месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией", — приводит ТАСС слова российского учёного.
Александр Гинцбург добавил, что только в этом случае можно будет в России "перестать загибать пальцы", подсчитывая данные по очередной волне эпидемии коронавируса.
Лайф рассказывал, что в России 23 ноября было выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом. Заболеваемость ковидом за последнюю неделю снизилась более чем на 6%.
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