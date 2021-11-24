Гинцбург: Объём вакцинации нужно увеличить в 4–5 раз

Чтобы достичь в России необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции за три месяца, нужно в несколько раз увеличить охват граждан вакцинацией. Такое мнение выразил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Объём вакцинации в день увеличить надо в 4–5 раз, тогда мы в течение трёх месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией", — приводит ТАСС слова российского учёного.

Александр Гинцбург добавил, что только в этом случае можно будет в России "перестать загибать пальцы", подсчитывая данные по очередной волне эпидемии коронавируса.