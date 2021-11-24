"Барселона" не смогла обыграть "Бенфику" в дебютном матче Хави в Лиге чемпионов после возвращения
При этом каталонцы могут и вовсе не выйти в плей-офф, если в последнем туре уступят "Баварии", а лиссабонцы выиграют у киевского "Динамо".
Фото © Twitter / FC Barcelona
"Барселона" дома не смогла обыграть "Бенфику" в матче пятого тура Лиги чемпионов — 0:0. Отметим, что этот матч стал дебютным для Хави в качестве тренера в главном клубном турнире Старого Света.
Стоит отметить, что каталонцы по ходу встречи владели территориальным преимуществом и нанесли более десятка ударов по воротам соперника. Однако пробить греческого кипера лиссабонцев Влаходимоса подшефные Хави не смогли.
В заключительном туре "Барсе" предстоит на выезде играть с "Баварией", которая обеспечила себе первое место в группе. "Бенфика" же дома примет киевское "Динамо". При определённых раскладах каталонцы могут не выйти из группы, пропустив вперёд себя команду Жорже Жезуша.
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