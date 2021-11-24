"Барселона" не смогла обыграть "Бенфику" в дебютном матче Хави в Лиге чемпионов после возвращения

"Барселона" дома не смогла обыграть "Бенфику" в матче пятого тура Лиги чемпионов — 0:0. Отметим, что этот матч стал дебютным для Хави в качестве тренера в главном клубном турнире Старого Света.

Стоит отметить, что каталонцы по ходу встречи владели территориальным преимуществом и нанесли более десятка ударов по воротам соперника. Однако пробить греческого кипера лиссабонцев Влаходимоса подшефные Хави не смогли.