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Гол Роналду принёс МЮ победу над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

Благодаря этому результату оставшиеся без главного тренера манкунианцы сумели пробиться в плей-офф турнира.

23 ноября, 19:43

Фото © Twitter / Manchester United

Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде переиграл "Вильярреал" в матче пятого тура Лиги чемпионов со счётом 2:0.

По ходу встречи преимуществом владели хозяева поля, которые и нанесли гораздо больше ударов по воротам. Однако пробить Давида Де Хеа они не смогли. Зато забить смог "Манчестер", а отличились Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. В итоге оставшиеся без Уле Гуннара Сульшера манкунианцы сумели выйти в плей-офф. Добавим, что руководил командой легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.

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В параллельном матче дня в Киеве местное "Динамо" уступило мюнхенской "Баварии" — 1:2. Встреча запомнится болельщикам надолго благодаря сумасшедшему голу Роберта Левандовски в дебюте игры. Поляк сумел отправить мяч в сетку ворот ударом через себя. Чуть позже гол забил Кингсли Коман. Ответили на это киевляне мячом в исполнении Гармаша. Добавим, что "Динамо" таким образом лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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