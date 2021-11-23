Гол Роналду принёс МЮ победу над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде переиграл "Вильярреал" в матче пятого тура Лиги чемпионов со счётом 2:0.

По ходу встречи преимуществом владели хозяева поля, которые и нанесли гораздо больше ударов по воротам. Однако пробить Давида Де Хеа они не смогли. Зато забить смог "Манчестер", а отличились Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. В итоге оставшиеся без Уле Гуннара Сульшера манкунианцы сумели выйти в плей-офф. Добавим, что руководил командой легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.