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Турки вышли на "протест пустых кастрюль" из-за рекордного падения курса лиры

Митингующие требуют, чтобы правительство на фоне такого провала своей экономической политики незамедлительно подало в отставку.

23 ноября, 21:46

Турки вышли на "протест пустых кастрюль" из-за рекордного падения курса лиры. Видео © Twitter / de Jonge Turken / JOKER

После рекордного падения курса турецкой лиры жители Анкары и Стамбула вышли на массовые протесты. Многие прихватили на них пустые кастрюли, в которые демонстративно стучали.

Как пишет телеканал Halk TV, протестующие ходили по улицам и выкрикивали лозунги с требованием отправить в отставку правительство, а также отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Полиция пыталась утихомирить демонстрантов.

Курс турецкой лиры обвалился во вторник, 23 ноября. На пике падения был показатель 13,21 лиры за доллар — это рекорд за последние 20 лет. Случилось это после того, как Центробанк снизил ключевую ставку до 15 с 16 процентов.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Роттердаме в ходе беспорядков со стрельбой задержали 50 человек. Участниками протестов было подожжено как минимум четыре полицейские машины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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