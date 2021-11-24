Турки вышли на "протест пустых кастрюль" из-за рекордного падения курса лиры. Видео © Twitter / de Jonge Turken / JOKER

После рекордного падения курса турецкой лиры жители Анкары и Стамбула вышли на массовые протесты. Многие прихватили на них пустые кастрюли, в которые демонстративно стучали.

Как пишет телеканал Halk TV, протестующие ходили по улицам и выкрикивали лозунги с требованием отправить в отставку правительство, а также отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Полиция пыталась утихомирить демонстрантов.

Курс турецкой лиры обвалился во вторник, 23 ноября. На пике падения был показатель 13,21 лиры за доллар — это рекорд за последние 20 лет. Случилось это после того, как Центробанк снизил ключевую ставку до 15 с 16 процентов.