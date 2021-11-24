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В Белом доме не исключили высвобождения дополнительных запасов нефти из резерва

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки сообщила, что власти Штатов рассматривают сейчас различные варианты для снижения стоимости энергоресурсов.

23 ноября, 21:43

Фото © Pexels

В целях снижения стоимости энергоресурсов на мировом рынке Белый дом может пойти на высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Таким образом она ответила на вопрос о том, следует ли в будущем ожидать такого шага от Байдена, если цены не пойдут вниз.

"Я не буду исключать каких-либо вариантов. Мы подчёркиваем, что сегодняшний шаг президента является важным", — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга в Белом доме.

Псаки добавила, что администрация президента США рассматривает сейчас различные варианты и продолжит это делать.

Политолог Абзалов объяснил решение Байдена высвободить нефть из стратегических резервов

Политолог Абзалов объяснил решение Байдена высвободить нефть из стратегических резервов

Ранее Лайф сообщал, что Байден решил высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как сказано в заявлении администрации американского лидера, такое же решение предпримут Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

Тем временем стоимость нефти в мире продолжает расти на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак допустил рост цен на энергетическое сырьё до $100.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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