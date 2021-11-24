В Белом доме не исключили высвобождения дополнительных запасов нефти из резерва

В целях снижения стоимости энергоресурсов на мировом рынке Белый дом может пойти на высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Таким образом она ответила на вопрос о том, следует ли в будущем ожидать такого шага от Байдена, если цены не пойдут вниз.

"Я не буду исключать каких-либо вариантов. Мы подчёркиваем, что сегодняшний шаг президента является важным", — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга в Белом доме.

Псаки добавила, что администрация президента США рассматривает сейчас различные варианты и продолжит это делать.

Ранее Лайф сообщал, что Байден решил высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как сказано в заявлении администрации американского лидера, такое же решение предпримут Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.