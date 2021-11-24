Танкер "Борис Давыдов" освободил из ледяного плена судно "Михаил Сомов"
Оно оказалось в западне с западной стороны пролива Вилькицкого, пришлось ждать помощи.
Судно "Михаил Сомов" во льдах на Северном морском пути. Фото © ТАСС / Вера Костамо
Застрявшее на Северном морском пути научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" вытащили из ледяного плена. Его освободил газовоз "Борис Давыдов", который следовал из Китая в порт Сабетта.
Как пишет ТАСС, "Михаил Сомов" уже начал движение по Северному морскому пути на запад. Капитан газовоза Алексей Киржеманов отметил, что "в Арктике не справиться без взаимовыручки".
Ранее Лайф рассказывал, что освоение Севморпути позволит доставлять рыбу с Камчатки в Москву за 20 дней.
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