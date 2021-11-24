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Танкер "Борис Давыдов" освободил из ледяного плена судно "Михаил Сомов"

Оно оказалось в западне с западной стороны пролива Вилькицкого, пришлось ждать помощи.

23 ноября, 21:01
<p>Судно "Михаил Сомов" во льдах на Северном морском пути. Фото © ТАСС / Вера Костамо</p>

Судно "Михаил Сомов" во льдах на Северном морском пути. Фото © ТАСС / Вера Костамо

Застрявшее на Северном морском пути научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" вытащили из ледяного плена. Его освободил газовоз "Борис Давыдов", который следовал из Китая в порт Сабетта.

Как пишет ТАСС, "Михаил Сомов" уже начал движение по Северному морскому пути на запад. Капитан газовоза Алексей Киржеманов отметил, что "в Арктике не справиться без взаимовыручки".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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