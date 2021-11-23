Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о "российской угрозе" лукавством. Обвинения националистов в адрес украинского лидера во лжи ведущий квалифицировал как "метку" для главы государства и предупредительной акцией.

"Уличили во лжи, которая попахивает государственной изменой", — отметил Дроздов в эфире "4 канала".

Журналист также высказал предположение, что звучащие в Киеве заявления о "российской угрозе" — это попытка отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.

"Как государственная измена замаячила <...> — так сразу "Путин нападает. Это всё Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешёвые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался", — добавил Дроздов.

Ранее Лайф писал, что экс-глава разведки Украины Бурба заявил о "российском кроте" в киевской власти. По его словам, утечка информации стала одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян летом 2020 года в Белоруссии.