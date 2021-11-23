"Попахивает госизменой": Львовский журналист Дроздов обвинил Зеленского в прикрытии "российской угрозой"
Регулярно звучащие в Киеве заявления об агрессии со стороны РФ — это попытка отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны, полагает сотрудник СМИ.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о "российской угрозе" лукавством. Обвинения националистов в адрес украинского лидера во лжи ведущий квалифицировал как "метку" для главы государства и предупредительной акцией.
"Уличили во лжи, которая попахивает государственной изменой", — отметил Дроздов в эфире "4 канала".
Журналист также высказал предположение, что звучащие в Киеве заявления о "российской угрозе" — это попытка отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
"Как государственная измена замаячила <...> — так сразу "Путин нападает. Это всё Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешёвые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался", — добавил Дроздов.
Ранее Лайф писал, что экс-глава разведки Украины Бурба заявил о "российском кроте" в киевской власти. По его словам, утечка информации стала одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян летом 2020 года в Белоруссии.
Между тем представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский в ответ на слова Бурбы заявил, что факта утечки информации из офиса украинского президента Владимира Зеленского не установлено. Таким образом, в офисе Зеленского нет никакого "крота", считает Вениславский.
Комментариев: 0