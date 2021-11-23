Байден заподозрил американские нефтяные компании в махинациях на рынке
Президент США отметил, что стоимость топлива на оптовом рынке упала, но это никак не отразилось на ценах для граждан.
Фото © Twitter / President Biden
Высокие цены на бензин в США держатся в том числе из-за действий национальных нефтяных компаний. Такое мнение выразил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвящённой экономической ситуации в стране.
"Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС для обычных потребителей не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", — заявил Байден.
Как он отметил, снижение цен на нефть началось ещё до того, как США заявили о задействовании стратегического резерва. Американский президент уверен, что разница между оптовыми и розничными ценами попадает в карман нефтяникам.
Напомним, что 23 ноября Джо Байден принял решение высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Второго ноября американский лидер обвинил Россию и государства – члены ОПЕК в устоявшихся высоких ценах на углеводороды. Первой причиной повышения цен он назвал пандемию коронавируса, которая повлияла на цепочку поставок. Второй — последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти.
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