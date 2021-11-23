Байден заподозрил американские нефтяные компании в махинациях на рынке

Высокие цены на бензин в США держатся в том числе из-за действий национальных нефтяных компаний. Такое мнение выразил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвящённой экономической ситуации в стране.

"Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС для обычных потребителей не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", — заявил Байден.

Как он отметил, снижение цен на нефть началось ещё до того, как США заявили о задействовании стратегического резерва. Американский президент уверен, что разница между оптовыми и розничными ценами попадает в карман нефтяникам.