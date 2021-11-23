НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден заподозрил американские нефтяные компании в махинациях на рынке

Президент США отметил, что стоимость топлива на оптовом рынке упала, но это никак не отразилось на ценах для граждан.

23 ноября, 20:35
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Biden</a></p>

Фото © Twitter / President Biden

Высокие цены на бензин в США держатся в том числе из-за действий национальных нефтяных компаний. Такое мнение выразил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвящённой экономической ситуации в стране.

"Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС для обычных потребителей не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", заявил Байден.

Как он отметил, снижение цен на нефть началось ещё до того, как США заявили о задействовании стратегического резерва. Американский президент уверен, что разница между оптовыми и розничными ценами попадает в карман нефтяникам.

Политолог Абзалов объяснил решение Байдена высвободить нефть из стратегических резервов

Политолог Абзалов объяснил решение Байдена высвободить нефть из стратегических резервов

Напомним, что 23 ноября Джо Байден принял решение высвободить 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Второго ноября американский лидер обвинил Россию и государства – члены ОПЕК в устоявшихся высоких ценах на углеводороды. Первой причиной повышения цен он назвал пандемию коронавируса, которая повлияла на цепочку поставок. Второй — последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1