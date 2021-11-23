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Младший брат забил старшего молотком из-за сломанного компьютера

Один из них подвыпил, а второй выплеснул на него затаённую злобу, когда появилась такая возможность.

23 ноября, 20:05
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/zakonkz/22042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zakon.kz</a></p>

Фото © Телеграм-канал Zakon.kz

Полиция казахстанского города Жаркент расследует убийство 30-летнего мужчины, которого из-за сломанного компьютера забил молотком младший брат. В одном из частных домов райцентра жертву обнаружили с проломленной головой. Вскоре после этого в полицию заявился с повинной 21-летний родственник убитого.

"Дома он находился один, когда старший брат вернулся в алкогольном опьянении. Между ними возникает ссора, и старший разбивает компьютер. В итоге младший молотком наносит сонному брату несколько смертельных ударов по голове", — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Оказалось, 21-летний поклонник компьютерных игр проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне отец, работающий охранником, ушёл вместе с матерью на ночное дежурство, братьев тоже не было. Один из них пришёл поздно подвыпившим и обвинил его в безделье, разбил домашний компьютер. Тогда младший дождался, когда обидчик уснёт, и спящего ударил хозяйственным молотком. Правоохранительные органы сообщают, что подозреваемый помещён под стражу. Расследование проводится по статье "Убийство".

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Ранее Лайф писал, что суд в Москве арестовал "охотника на ведьм", насмерть забившего молотком прохожего. Это случилось ночью около жилых домов. Преступник начал избивать мужчину руками и ногами, а затем до смерти забил строительным молотком.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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