Младший брат забил старшего молотком из-за сломанного компьютера

Полиция казахстанского города Жаркент расследует убийство 30-летнего мужчины, которого из-за сломанного компьютера забил молотком младший брат. В одном из частных домов райцентра жертву обнаружили с проломленной головой. Вскоре после этого в полицию заявился с повинной 21-летний родственник убитого.

"Дома он находился один, когда старший брат вернулся в алкогольном опьянении. Между ними возникает ссора, и старший разбивает компьютер. В итоге младший молотком наносит сонному брату несколько смертельных ударов по голове", — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Оказалось, 21-летний поклонник компьютерных игр проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне отец, работающий охранником, ушёл вместе с матерью на ночное дежурство, братьев тоже не было. Один из них пришёл поздно подвыпившим и обвинил его в безделье, разбил домашний компьютер. Тогда младший дождался, когда обидчик уснёт, и спящего ударил хозяйственным молотком. Правоохранительные органы сообщают, что подозреваемый помещён под стражу. Расследование проводится по статье "Убийство".