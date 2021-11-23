Раненная в лицо ножом россиянка не смогла вспомнить, как это случилось

Пострадавшая от рук мужа жительница Апшеронска не может вспомнить, как он вонзил ей нож в лицо. Как пишут кубанские СМИ, женщина отказывается от фото- и видеосъёмки, что можно понять в её ситуации.

Местное издание "Апшенронский рабочий" пишет, что из событий того злополучного дня пострадавшая помнит лишь, как работала в теплице, потом пошла обедать, села за стол… Затем у женщины провал в памяти до того момента, как она бежала и просила вызвать скорую.

"В один из моментов женщина позволила себе резкие выражения в адрес супруга, который в порыве гнева нанёс ей удар в лицо первым попавшимся предметом. Им стал большой кухонный нож", — рассказали изданию в правоохранительных органах.

Нож из лица пострадавшей достали, она чувствует себя хорошо, её жизни ничего не угрожает. Жительница Кубани собирается выписаться из больницы в пятницу. А вот судьба её супруга менее радужная: в отношении него возбудили уголовное дело и уже взяли под стражу.