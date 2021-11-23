США решили провести консультации по Украине и России с союзниками
По информации Госдепа, они должны пройти в ближайшие дни, в них примут участие и страны НАТО.
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США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками по ситуации вокруг России и Украины. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Американцы хотят сопоставить позиции разных стран по этому вопросу.
"В ближайшие дни мы воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями многосторонних (контактов), в том числе, возможно, с НАТО, чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции, в том числе с союзниками по НАТО", — заявил Прайс на брифинге.
Лайф напоминает, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину.
Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. Даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. Там заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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