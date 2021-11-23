США решили провести консультации по Украине и России с союзниками

США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками по ситуации вокруг России и Украины. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Американцы хотят сопоставить позиции разных стран по этому вопросу.

"В ближайшие дни мы воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями многосторонних (контактов), в том числе, возможно, с НАТО, чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции, в том числе с союзниками по НАТО", — заявил Прайс на брифинге.