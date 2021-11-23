Глава Калининградской области объяснил идею введения в регионе "продуктовых карточек"

Специальные целевые выплаты решено ввести в Калининградской области как меру поддержки граждан в период, когда заканчивается прошлый урожай и пока ещё не начинается сбор нового, — в апреле, мае, начале июня. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов. Он заверил, что это никак не связано с дефицитом. Такие "продуктовые карточки" — перечисления на карту, которые можно потратить на определённые продукты, товары местных производителей.

"Мы в прошлом году первый раз внедрили эту меру, обкатали, в нашем регионе она пользовалась большой популярностью. Порядка шести тысяч человек смогли воспользоваться ей. Сейчас мы хотим нарастить в объёмах и сделать в перспективе выплату постоянным механизмом", — рассказал Алиханов в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава Калининградской области отметил, что задачи стимулировать местный бизнес не было, но здесь можно говорить о синергетическом эффекте. Он уточнил, что в программу заложены средства в размере 320 миллионов рублей. И, конечно, это в какой-то мере поддержка местных производителей, так как их продукция широко представлена в регионе и пользуется популярностью у жителей. В этом году, как рассказал Алиханов, местные органы власти намерены расширить программу, включить в неё пенсионеров, которые получают доплаты к пенсии, поскольку получают минимальные выплаты, и многодетные семьи. На эти средства, подчеркнул губернатор, можно будет покупать только продукты питания.

"Это более 53 тысяч семей. Это будет выплата на карту "Мир", на которой открывается отдельный счёт и на который зачисляются по две тысячи рублей в течение трёх месяцев", — пояснил Алиханов.