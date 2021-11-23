Пашинян ответил на вопрос, признает ли Армения независимость Карабаха

Вопрос об официальном признании Арменией независимости Нагорного Карабаха нужно решать, прежде определившись, что это даст республике. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, стоит ли эта тема в повестке для Еревана.

Пашинян напомнил, что сопредседатели Минской группы призвали стороны конфликта приложить усилия для возобновления переговоров. Глава правительства считает, что нужно добиться этого как можно скорее.

"Мы должны понять, что даст признание Карабаха. Тридцать лет этот вопрос обсуждался, и решение принято не было. Почему? Потому что все понимали, что Армения как минимум не должна быть первой и единственной страной, принявшей такое решение", — сказал Пашинян на пресс-конференции.

По его мнению, карабахский вопрос невозможно решить только подходами Армении. Нужно согласовывать позицию Еревана по этой теме с другими странами.