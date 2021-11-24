Луганск обвинил Киев в намеренном обострении ситуации в Донбассе

Украина целенаправленно обостряет напряжённость вокруг ситуации в Донбассе, считают в Луганске. Так, похищением представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка Киев подорвал механизм предоставления взаимных гарантий безопасности у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.

"Фактически вся дискуссия сводилась к обсуждению "правомерности" действий Украины, которая отчаянно пыталась доказать, что наш наблюдатель нечто нарушил, за что и был захвачен Украиной. Однако сказать, что именно он "нарушил", украинские представители так и не смогли", — отметила Ковшарь в официальном Telegram-канале делегации ЛНР в Контактной группе.

В сообщении подчёркнуто, что за последние две недели по территории Донбасса украинские силовики нарушили режим прекращения огня 54 раза, из которых 34 — с применением тяжёлого вооружения, прямо запрещённого Минскими соглашениями. В результате этой военной агрессии Украины погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, один мирный житель получил ранение, шесть объектов гражданской инфраструктуры ЛНР и 13 домостроений разрушены или повреждены, сообщает делегация ЛНР. Также Ковшарь подчёркивает, что обстрелам со стороны Украины подвергались школа и вуз. Последний был полностью разрушен, притом что в момент обстрела в нём находилось порядка 30 человек.

Координатор рабочей группы от ОБСЕ Яшар Халит Чевик, сообщает Мария Ковшарь, отметил, что за прошедшие две недели среднесуточный показатель нарушений перемирия превысил показатель 2020 года в период перед подписанием дополнительных мер по перемирию в Донбассе.

"В то же время в украинском информационном пространстве продолжают множиться милитаристские заявления украинских официальных лиц, в том числе с вбросом хвастливых фейков о применении "Байрактаров" и "Джавелинов" с попытками оправдания правомерности их использования в нарушение как Минских соглашений, так и мер по усилению перемирия", — говорится в сообщении.