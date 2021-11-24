СМИ: В руководстве "Вертолётов России" и КРЭТ грядут перестановки
Как отмечается, их цель — усилить блок гражданского авиастроения, на который к 2030 году должно приходиться 50% выручки ОАК.
Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина
Генеральный директор холдинга "Вертолёты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский покинет эту должность, на его место придёт Николай Колесов, сейчас возглавляющий концерн "Радиоэлектронные технологии" (также входит в "Ростех"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в оборонно-промышленном комплексе.
"Новым главой холдинга "Вертолёты России" станет Николай Колесов, сегодняшний руководитель КРЭТ. Об этом решении будет объявлено в ближайшие дни", — приводит агентство слова одного из собеседников.
По словам другого, Андрей Богинский уходит на место заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации. А новым руководителем КРЭТ станет Александр Пан, занимающий должность замгендиректора КРЭТ.
Как подчёркивается, назначения ещё не проведены, но решения о них уже приняты. Цель кадровых реформ — усилить блок гражданского авиастроения, на который к 2030 году должно приходиться 50% выручки ОАК.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов России. От эффективной работы этой отрасли зависят транспортная доступность и связанность регионов, наращивание экспортного потенциала, а также стабильность отечественных авиапредприятий, отметил глава государства.
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