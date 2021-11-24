СМИ: В руководстве "Вертолётов России" и КРЭТ грядут перестановки

Генеральный директор холдинга "Вертолёты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский покинет эту должность, на его место придёт Николай Колесов, сейчас возглавляющий концерн "Радиоэлектронные технологии" (также входит в "Ростех"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в оборонно-промышленном комплексе.

"Новым главой холдинга "Вертолёты России" станет Николай Колесов, сегодняшний руководитель КРЭТ. Об этом решении будет объявлено в ближайшие дни", — приводит агентство слова одного из собеседников.

По словам другого, Андрей Богинский уходит на место заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации. А новым руководителем КРЭТ станет Александр Пан, занимающий должность замгендиректора КРЭТ.

Как подчёркивается, назначения ещё не проведены, но решения о них уже приняты. Цель кадровых реформ — усилить блок гражданского авиастроения, на который к 2030 году должно приходиться 50% выручки ОАК.