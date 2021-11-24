Питерский "Зенит" на выезде сыграл вничью с шведским клубом "Мальмё" в пятом туре Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира, однако гарантировал себе третье место и проход в Лигу Европы.

По ходу матча подопечные Сергея Семака выглядели гораздо лучше и создали больше моментов, однако везение в этот вечер было не на стороне "Зенита". Дзюба не забил пенальти, чуть позже судьи отменили его гол из-за офсайда, а решить исход встречи мог гол Сорена Риекса, забитый в середине первого тайма. В концовке матча петербуржцы остались вдесятером после удаления Дмитрия Чистякова. Однако уже в компенсированное время фортуна всё-таки улыбнулась сине-бело-голубым. Латвийская бригада арбитров назначила ещё один пенальти в ворота хозяев, и Ракицкий был точен.