Спаслись в добавленное время: "Зенит" сыграл вничью с "Мальмё" и гарантировал себе попадание в Лигу Европы
В заключительном матче подопечным Сергея Семака предстоит дома сыграть с "Челси", который разгромил "Ювентус".
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Питерский "Зенит" на выезде сыграл вничью с шведским клубом "Мальмё" в пятом туре Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира, однако гарантировал себе третье место и проход в Лигу Европы.
По ходу матча подопечные Сергея Семака выглядели гораздо лучше и создали больше моментов, однако везение в этот вечер было не на стороне "Зенита". Дзюба не забил пенальти, чуть позже судьи отменили его гол из-за офсайда, а решить исход встречи мог гол Сорена Риекса, забитый в середине первого тайма. В концовке матча петербуржцы остались вдесятером после удаления Дмитрия Чистякова. Однако уже в компенсированное время фортуна всё-таки улыбнулась сине-бело-голубым. Латвийская бригада арбитров назначила ещё один пенальти в ворота хозяев, и Ракицкий был точен.
В параллельной встрече "Челси" дома разгромил "Ювентус" со счётом 4:0, тем самым лишив петербуржцев всех шансов на выход из группы, вне зависимости от результата. Однако "Зенит" гарантировал себе третье место, которое даёт право сыграть в плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого Света — Лиги Европы.
Комментариев: 0