Вирусолог Чепурнов призвал готовиться к пятой волне пандемии ковида

Надо готовиться к возможному пятому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Страна "перевалила" через очередной пик заболеваемости CoViD-19, уверен он, но расслабляться рано.

"Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили", — заявил Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Но, по мнению Чепурнова, спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей, к возможному пятому всплеску CoViD-19. И здесь самое важное — вакцинация. Для россиян есть шанс получить определённую защиту против очередного восхождения пандемии.