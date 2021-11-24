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Вирусолог Чепурнов призвал готовиться к пятой волне пандемии ковида

По мнению профессора, справиться с ней или предотвратить её вовсе поможет прежде всего вакцинация.

23 ноября, 23:56

Фото © Pixabay

Надо готовиться к возможному пятому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Страна "перевалила" через очередной пик заболеваемости CoViD-19, уверен он, но расслабляться рано.

"Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили", — заявил Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Но, по мнению Чепурнова, спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей, к возможному пятому всплеску CoViD-19. И здесь самое важное — вакцинация. Для россиян есть шанс получить определённую защиту против очередного восхождения пандемии.

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Ранее Лайф писал, что Гинцбург назвал условие для прекращения пандемии коронавируса. Он тоже считает, что нужно увеличить темпы вакцинации от CoViD-19, причём сразу в три-четыре раза.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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