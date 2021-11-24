Вирусолог Чепурнов призвал готовиться к пятой волне пандемии ковида
По мнению профессора, справиться с ней или предотвратить её вовсе поможет прежде всего вакцинация.
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Надо готовиться к возможному пятому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Страна "перевалила" через очередной пик заболеваемости CoViD-19, уверен он, но расслабляться рано.
"Нескольких дней снижения заболеваемости было мало для понимания ситуации, тем более что в Москве колебания были, но сейчас уже точно. Я думаю, что через пик мы перевалили", — заявил Чепурнов в интервью радио Sputnik.
Но, по мнению Чепурнова, спад одной волны означает, что пора готовиться к следующей, к возможному пятому всплеску CoViD-19. И здесь самое важное — вакцинация. Для россиян есть шанс получить определённую защиту против очередного восхождения пандемии.
Ранее Лайф писал, что Гинцбург назвал условие для прекращения пандемии коронавируса. Он тоже считает, что нужно увеличить темпы вакцинации от CoViD-19, причём сразу в три-четыре раза.
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