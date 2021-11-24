Эксперт Назаренко рассказал, какие приложения забивают память в смартфоне

Память любого смартфона делится на три области: оперативная, внутренняя и внешняя, если таковая предусмотрена. Пространство, куда загружаются работающие приложения и где "живёт" операционная система телефона, удалению не подлежит, объяснил заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко. Если там места мало, то работоспособность гаджета падает, он "тормозит" и раздражает своей "задумчивостью".

"Метод борьбы за свободу в оперативной память только один: одновременно запускать только те приложения, которые действительно нужны в этот момент, и с некоторой периодичностью перезагружать или выключать на некоторое время смартфон, чтобы очистить оперативную память", — рассказывает агентству "Прайм" Назаренко.

Внутреннюю память "забивают" постоянные обновления ОС и туда же стараются спрятать свои крупногабаритные файлы мессенджеры и другие приложения, работающие с мультимедиа. Видеофайлы будут хранится там, если не предпринять дополнительных действий с настройками размещения всего этого потока во внешней памяти при её наличии, отмечает эксперт. При этом, стандартные средства обнуления кэша и очистки памяти малоэффективны. Любой метод может дать только временное улучшение, заключил Назаренко.

"Методов борьбы за свободу во внутренней памяти три: не пользоваться видео-контентом, овладеть дополнительными знаниями и навыками по уничтожению ненужных файлов, и производить "откат" к заводским настройкам. Недостаток последнего метода в том, что тогда можно потерять действительно ценную информацию", — подчёркивает специалист.