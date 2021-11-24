Южнокорейский хоррор "Зов ада" занял место "Игры кальмара" в первых строчках Netflix
Фильм ужасов режиссёра Ён Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.
Фото © Netflix
Новый корейский сериал, уже в жанре хоррора, сместил "Игру в кальмара" с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов стримингового сервиса Netflix.
Как свидетельствуют рейтинги Netflix, две премьеры недели — "Зов ада" и второй сезон "Королевы флоу" — обошли "Игру в кальмара" по часам просмотра с 15 по 21 ноября. Хоррор режиссёра Ён Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры. Сюжет нового популярного южнокорейского фильма рассказывает о демонах, которые охотятся за грешниками. Им сообщают день и час смерти, сжигают и посылают в ад.
Что же касается "Игры в кальмара", то премьера этого сериала состоялась на Netflix 17 сентября. Шоу постепенно начало обретать популярность и так полюбилось зрителям, что его посмотрело 142 миллиона человек. Таким образом, шоу обошло американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели получил 82 миллиона просмотров. Нейропсихолог объяснил ажиотаж вокруг сериала "Игра в кальмара".
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