Южнокорейский хоррор "Зов ада" занял место "Игры кальмара" в первых строчках Netflix

Новый корейский сериал, уже в жанре хоррора, сместил "Игру в кальмара" с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов стримингового сервиса Netflix.

Как свидетельствуют рейтинги Netflix, две премьеры недели — "Зов ада" и второй сезон "Королевы флоу" — обошли "Игру в кальмара" по часам просмотра с 15 по 21 ноября. Хоррор режиссёра Ён Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры. Сюжет нового популярного южнокорейского фильма рассказывает о демонах, которые охотятся за грешниками. Им сообщают день и час смерти, сжигают и посылают в ад.