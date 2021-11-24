Ещё один адвокат обвинённого в госизмене Сафронова уехал из России

Адвокат экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, покинул Россию и прибыл в Грузию. Евгений Смирнов сам рассказал о своём местонахождении и назвал причиной преследование его в РФ.

"Я временно нахожусь в Грузии, решение о переезде туда мной не принято, ограничений на мой въезд в Россию нет. Однако продолжение моего преследования может повлиять на моё решение о возврате в РФ", — рассказал Смирнов ТАСС.

Сообщается, что ранее Минюст внёс представление в Адвокатскую палату Ленинградской области о привлечении Смирнова к дисциплинарной ответственности. Как пишет "Интерфакс", Смирнов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного — физика Виктора Кудрявцева, также обвинявшегося в госизмене, но скончавшегося в апреле 2021 года. Адвокатская палата, в свою очередь, возбудила в отношении Смирнова дисциплинарное производство и назначила его рассмотрение квалификационной комиссией на 20 декабря.

"Смысл его сводится к тому, что все адвокаты обязаны ходить строем на каждое следственное действие, невзирая на стратегию защиты и мнение нашего подзащитного. При этом по вине адвокатов не было сорвано ни одного следственного действия, тогда как обыденностью стала их отмена по инициативе следствия в самую последнюю минуту", — цитирует слова Смирнова агентство.

Ранее Лайф сообщал, что МВД России объявило его в розыск другого адвоката Ивана Сафронова — Ивана Павлова*. Ему вменяют статью 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". 30 апреля его задержали в одном из номеров московской гостиницы, а в квартире его жены были проведены обыски. Из-за уголовного преследования адвокату запретили общаться со свидетелями по делу Сафронова, пользоваться Интернетом и мобильной связью. Позднее Минюст объявил Ивана Павлова иноагентом.