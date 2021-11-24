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"Зимняя погода не сохранится": Вильфанд пообещал москвичам несколько дней тепла

По словам синоптика, образовавшийся снежный покров начнёт таять, этому помогут дожди в конце недели.

23 ноября, 22:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Зимняя погода уйдёт из Москвы в среду. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха поднимется до нуля, а в четверг и вовсе достигнет +3 градусов.

"Зимняя погода в Москве не сохранится. Днём в среду будет уже повышение температуры до нуля — минус двух градусов. В четверг температура ещё повысится, погода будет уже теплой — ночные температуры прогнозируются около нуля градусов, дневные — плюс один-три градуса", отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозу синоптика, такой погода будет в столице до конца недели. Снег начнёт таять, этому поспособствуют дожди в пятницу и субботу.

"Может, останется немного совсем снега, да и только", отметил Роман Вильфанд.

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А ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили об опасных изменениях климата, на которые не сможет повлиять человек. В частности, в Москве будут сильные ветра, резкое выпадение осадков.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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