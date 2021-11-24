Зимняя погода уйдёт из Москвы в среду. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха поднимется до нуля, а в четверг и вовсе достигнет +3 градусов.

"Зимняя погода в Москве не сохранится. Днём в среду будет уже повышение температуры до нуля — минус двух градусов. В четверг температура ещё повысится, погода будет уже теплой — ночные температуры прогнозируются около нуля градусов, дневные — плюс один-три градуса", — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозу синоптика, такой погода будет в столице до конца недели. Снег начнёт таять, этому поспособствуют дожди в пятницу и субботу.

"Может, останется немного совсем снега, да и только", — отметил Роман Вильфанд.