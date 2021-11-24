В России подержанные авто в кредит впервые стали популярнее новых

В октябре этого года спрос на кредиты на подержанные автомобили впервые в истории превысил в России число заявок на новые авто — 402,8 тыс. против 328,6 тыс. Это рост практически в 3,5 раза по состоянию на март 2020 года. Эксперты объясняют такие перемены дефицитом новых автомобилей из-за проблем с комплектующими на фоне глобального кризиса, ростом цен и снижением доходов россиян.

"Сейчас рынок продавца, который диктует свои правила. Цены высокие и постоянно растут. Уже на вторичном рынке образовался дефицит самых востребованных автомобилей трёх-семи лет с небольшим пробегом", — рассказал газете "Известия" партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

По словам эксперта, на первичном рынке подорожание с начала года составило 20%. Соотношение спроса и предложений сейчас находится в перевёрнутом состоянии, и обычные правила не действуют. А кредитные организации весьма оперативно среагировали на перемены. Многие автолюбители, отмечают собеседники издания, просто берут на покупку автомобилей с пробегом нецелевые потребительские кредиты. Но здесь есть большой минус — высокая процентная ставка. Хотя граждан не останавливает ни это, ни дополнительные требования для такого типа кредитов.

"Кредитование в этом сегменте развито намного слабее, чем в сегменте продажи новых авто. В связи с пандемией мы видим дефицит новых авто, рост стоимости на них и, как следствие, перераспределение спроса на авто с пробегом. Клиенты всё чаще интересуются покупкой автомобиля у частных лиц", — рассказал руководитель управления автокредитования "Тинькофф" Кирилл Григорьев.

Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут всё активнее переключаться на этот сегмент кредитования, подытожили опрошенные эксперты.