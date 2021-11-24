В России подержанные авто в кредит впервые стали популярнее новых
Покупателей не останавливают ни более высокие ставки, ни дополнительные требования. На вторичном рынке образовался дефицит самых востребованных моделей возрастом трёх-семи лет.
Фото © Pexels
В октябре этого года спрос на кредиты на подержанные автомобили впервые в истории превысил в России число заявок на новые авто — 402,8 тыс. против 328,6 тыс. Это рост практически в 3,5 раза по состоянию на март 2020 года. Эксперты объясняют такие перемены дефицитом новых автомобилей из-за проблем с комплектующими на фоне глобального кризиса, ростом цен и снижением доходов россиян.
"Сейчас рынок продавца, который диктует свои правила. Цены высокие и постоянно растут. Уже на вторичном рынке образовался дефицит самых востребованных автомобилей трёх-семи лет с небольшим пробегом", — рассказал газете "Известия" партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
По словам эксперта, на первичном рынке подорожание с начала года составило 20%. Соотношение спроса и предложений сейчас находится в перевёрнутом состоянии, и обычные правила не действуют. А кредитные организации весьма оперативно среагировали на перемены. Многие автолюбители, отмечают собеседники издания, просто берут на покупку автомобилей с пробегом нецелевые потребительские кредиты. Но здесь есть большой минус — высокая процентная ставка. Хотя граждан не останавливает ни это, ни дополнительные требования для такого типа кредитов.
"Кредитование в этом сегменте развито намного слабее, чем в сегменте продажи новых авто. В связи с пандемией мы видим дефицит новых авто, рост стоимости на них и, как следствие, перераспределение спроса на авто с пробегом. Клиенты всё чаще интересуются покупкой автомобиля у частных лиц", — рассказал руководитель управления автокредитования "Тинькофф" Кирилл Григорьев.
Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут всё активнее переключаться на этот сегмент кредитования, подытожили опрошенные эксперты.
Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили об очередном росте цен на новые авто до конца года. Связано это с тем самым высоким спросом и дефицитом машин из-за нехватки некоторых деталей.
Комментариев: 0