Двое подростков угнали родительский "Патриот" и разбили его об столб
Обошлось без жертв, лишь один из малолетних любителей быстрой езды получил несколько лёгких травм.
Двое подростков угнали родительский "Патриот" и разбили его об столб. Видео © "ВКонтакте" / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
В посёлке Шатки в Нижегородской области пьяная компания подростков решила скрасить томный вечер, угнав у родителей одного из парней УАЗ "Патриот". Вскоре они так разогнались на скользкой дороге, что протаранили столб. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Как пишет NN.RU, к счастью, обошлось без жертв. Пострадал лишь один из пассажиров — 12-летний мальчик получил резаную рану лица и уха, а также ушиб правой голени. Шестиклассника отправили в больницу, но после осмотра отпустили домой. Именно у его родителей подростки и решили взять "напрокат" внедорожник.
А ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом 13-летний подросток угнал автомобиль у матери и разбился в ДТП. За рулём находился его сверстник, который не справился с управлением и въехал в столб.
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