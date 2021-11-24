Двое подростков угнали родительский "Патриот" и разбили его об столб. Видео © "ВКонтакте" / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В посёлке Шатки в Нижегородской области пьяная компания подростков решила скрасить томный вечер, угнав у родителей одного из парней УАЗ "Патриот". Вскоре они так разогнались на скользкой дороге, что протаранили столб. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Как пишет NN.RU, к счастью, обошлось без жертв. Пострадал лишь один из пассажиров — 12-летний мальчик получил резаную рану лица и уха, а также ушиб правой голени. Шестиклассника отправили в больницу, но после осмотра отпустили домой. Именно у его родителей подростки и решили взять "напрокат" внедорожник.