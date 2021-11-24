В Раду внесён проект о продлении особого статуса Донбасса

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Согласно базе данных парламента, он передан на рассмотрение руководства. Текст не обнародован. Инициаторами принятия законопроекта стали 33 депутата, большинство из них представляют президентскую фракцию "Слуга народа".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что предстоит рассмотреть вопрос о продлении на год закона об особом статусе Донбасса. Сейчас срок его действия ограничен 31 декабря 2021 года.

Этот документ был принят в 2014 году и с тех пор продлевался. Несмотря на то что закон на бумаге предоставляет Донбассу право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, на деле он не реализован. Киев в нарушение Минских соглашений поставил условие провести в Донбассе выборы по украинским законам, вывести оттуда "незаконные вооружённые формирования".