Янукович предупредил украинцев об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. В своём обращении к восьмой годовщине начала Евромайдана он призвал к "нейтральному статусу" страны. Текст опубликовал в "Фейсбуке" представитель Януковича Юрий Кирасир. По мнению экс-лидера Незалежной, ситуация в регионе за последний год существенно ухудшилась.

"Более того, создаётся впечатление, будто сегодня речь идёт уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьёзных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия. Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием, и с прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти", — говорится в обращении.

По словам Януковича, украинские власти пытаются найти новый формат переговоров с участием США и собираются соблюдать Минские соглашения, но без участия России это вряд ли будет реализовано. Такого же мнения придерживаются в Вашингтоне, Берлине и Париже, считает экс-глава Незалежной. Кроме того, исключать перевес баланса интересов Америки в отношениях с союзниками по НАТО и с РФ нельзя, ведь "в мировой политике переформатирование альянсов происходит достаточно быстро". Ставка на США может привести к тому, что Украина окажется "в очень незавидной ситуации".

"Рассчитывать [в таком случае] на поддержку ближайших соседей ей (Украине. — Прим. Лайфа) будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу. И тогда, стыдливо опустив глаза, как в случае с обращением к Беларуси с просьбой помочь в энергообеспечении после того, как Киев объявил президента Лукашенко "самопровозглашённым", ей придётся договариваться со всеми наново. Но уже на других условиях, для Украины наверняка менее выгодных", — отметил Янукович.

По его словам, промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а постоянно возрастающий дефицит бюджета и необходимость обслуживать гигантский государственный долг обеспечиваются за счёт очередных финансовых заимствований и усиления и без того неподъёмного бремени налогообложения. Так, украинские власти давно должны понять, что рассчитывать только лишь на поддержку извне — "ошибочно". Западные страны не будут действовать в ущерб себе, а Евросоюз и США имеют достаточное количество собственных проблем, указал Янукович. Следовательно, нужно незамедлительно переходить к принципиально новой стратегии Украины. Так, первый принцип должен основываться на принятии нейтрального статуса государства, считает он.

"Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта в Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика", — отмечается в посте.

Также этот шаг положительно оценят в России и ЕС, а это существенно усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет Украины, считает Янукович. Второе действие, которые должен предпринять Киев, — разработка новой стратегии социально-экономического развития страны. Политик отмечает, что речь идёт о создании и возрождении промышленности, продукция которой сможет успешно конкурировать на мировых рынках.

Также он предлагает "немедленно" поднять ответственность за нарушение украинских законов и международных конвенций всех органов власти без исключения. Причём сделать это нужно на законодательном уровне, предусматривая уголовную ответственность. Четвёртый шаг — обретение справедливости. В пример Янукович привёл события Майдана, из-за которых в результате "жажды наживы руководителей Майдана" страна потеряла территории и началась война, а людей они "привели к горю, обнищанию и безнадёжности". Такие проблемы власти Украины должны устранять.

Политик отметил, что у России всегда были свои резоны действовать так, а не иначе. У США — свои, у Европейского союза — соответственно. Так, если Украина признает, что хочет сотрудничать, то это не будет говорить о её слабости.

"Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами", — считает Янукович.