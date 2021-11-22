В подвале разрушенного взрывом газа частного дома в Махачкале могут находиться люди
По уточнённой информации, в результате происшествия погиб один человек, его тело извлекли из-под завалов. Также оттуда достали четверых детей, они госпитализированы.
Кадр видео © LIFE
Спасательная операция после взрыва газа в Махачкале, где под завалами могут находиться люди. Видео © LIFE
После взрыва бытового газа в частном доме в Махачкале на месте происшествия продолжается спасательная операция. По данным Лайфа, в подвале здания могут находиться три человека.
Вызволить людей в ручном режиме невозможно, ведь этому мешают обрушившиеся бетонные плиты перекрытия. Сейчас на месте работает экскаватор, расчищая подъезды для автокрана. Сотрудники МЧС пилят перекрытия болгарками.
Кроме того, по уточнённой информации, не обошлось без жертв — из-под завалов достали тело одного погибшего. Также из-под обломков вытащили четверых детей, сейчас они госпитализированы.
Напомним, взрыв газа произошёл в частном доме в Махачкале в здании на проспекте Амет-Хана Султана. На записях, снятых очевидцами, видно, что после взрыва в доме начался сильный пожар.
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