В подвале разрушенного взрывом газа частного дома в Махачкале могут находиться люди

Спасательная операция после взрыва газа в Махачкале, где под завалами могут находиться люди. Видео © LIFE

После взрыва бытового газа в частном доме в Махачкале на месте происшествия продолжается спасательная операция. По данным Лайфа, в подвале здания могут находиться три человека.

Вызволить людей в ручном режиме невозможно, ведь этому мешают обрушившиеся бетонные плиты перекрытия. Сейчас на месте работает экскаватор, расчищая подъезды для автокрана. Сотрудники МЧС пилят перекрытия болгарками.

Кроме того, по уточнённой информации, не обошлось без жертв — из-под завалов достали тело одного погибшего. Также из-под обломков вытащили четверых детей, сейчас они госпитализированы.